Emotioneel afscheid Jurgen van den Broeck

PUTTE-KAPELLEN - Jurgen van den Broeck zei zich 'een beetje' te hebben voorbereid op zijn afscheid als wielrenner. Toen het na 183 kilometer koers in de Sluitingsprijs Putte-Kapellen dan eindelijk zo ver was, voelde het toch allemaal anders dan hij zich had kunnen indenken.

Met zijn zoontje Vince in de armen, werd de man die ooit derde werd in de Tour van 2010 overmand door emoties. ,,Ik sluit hier toch been hoofdstuk van mijn leven af." Dat werd voor de buitenwereld geopend in 2001 toen hij in Lissabon wereldkampioen tijdrijden werd bij de junioren. ,,Maar het hoogtepunt in mijn carrière is toch wel de derde plaats in de Tour van 2010."

Effectief stond hij nooit op het podium in Parijs. Hij kreeg de derde plek pas maanden later na de deklassering van 'winnaar' Alberto Contador, die struikelde over de beruchte clenbuterolaffaire.

De 34-jarige Van den Broecke vond het niet beneden zijn stand om afscheid te nemen in de Sluitingsprijs. ,,Anders rijd je misschien ergens ver weg in het buitenland je laatste koers. Dit is veel mooier en leuker voor mijn familie en fans. Nu kunnen ze er allemaal bij zijn."