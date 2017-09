Emoties bij Van Vleuten: 'Diepe dalen maken hoogtepunten soms nóg mooier'

Ellen van Dijk, vier jaar geleden wereldkampioene in Florence en mede-favoriet in Bergen, stelde teleur met de vijfde plaats ,,Daar was ik hier niet voor gekomen'', mopperde ze. ,,Ik hoorde dat ik na 4 kilometer al 26 seconden achter lag. Dat maak je nooit meer goed. Ik ben te langzaam gestart en het is ook een parcours waarop je nooit in je ritme komt. Ik was gewoon niet goed genoeg.''



In de ploegentijdrit, die ze won met Sunweb, had Van Dijk nog een grootse vorm laten zien. ,,Maar dit is heel anders. In een ploegentijdrit doe je het met zijn zessen, daarin versterk je elkaar. Hier moet je het allemaal zelf doen. Het is superknap wat Annemiek en Anna hier laten zien, maar voor mij is het een grote teleurstelling.''