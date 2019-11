EK veldrijden volgend jaar weer in Rosmalen

,,Parcoursbouwer Richard Groenendaal zal deels gebruik maken van het parcours van 2018, maar zal ook enkele veranderingen doorvoeren om zo een modern en attractief traject voor te schotelen”, aldus organisator Libéma Profcycling in een persbericht.



De EK in Rosmalen zijn op 7 en 8 november. Vorig jaar ging de zege bij de mannen naar Mathieu van der Poel en bij de vrouwen naar Annemarie Worst. Zondag was Van der Poel in Silvelle in Italië de beste. Bij de vrouwen zegevierde Yara Kastelijn.