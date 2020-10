EK veldrijden probeert met man en macht de streep te halen: 'Hopelijk komt er geen inreisverbod'

Het Autotron in Rosmalen is over goed een maand (7 en 8 november) het toneel van het EK veldrijden. Het evenement staat zo coronaproof als kan in de steigers, maar haalt het de streep?

Op de burelen van Libéma Profcycling is de stemming nog altijd 'hartstikke goed'. Het coronavirus mag dan bezig zijn aan een vervaarlijke nieuwe opmars, er wordt volgens projectleider Niels Geven van het EK veldrijden met volle overgave gewerkt om de wereld te laten zien dat het nog altijd mogelijk is om 'op een veilige en verantwoorde manier een evenement te organiseren.'

Ook nu het kabinet de regels rond sportwedstrijden verder verscherpt heeft, waardoor in eigen land de Amstel Gold Race en het Nederlandse deel van de BinckBank Tour deze week werden geschrapt. Dat in België de eerste grote crossen (Koksijde en Diegem) zijn geschrapt, hoeft volgens Geven ook al geen voorbode te zijn voor een naderend onheil. ,,Iedere situatie is anders."

Hermetisch afgesloten

In Rosmalen gaan ze er voorlopig van uit dat een EK veldrijden op het hermetisch afgesloten terrein van het Autotron zonder publiek nog altijd aan alle coronavoorwaarden voldoet. In 2018 werd daar ook al gereden, met Mathieu van der Poel en Annemarie Worst zagen de fans toen twee Nederlandse winnaars bij de elite. ,,Het zal een heel andere beleving zijn dan twee jaar geleden, toen we hier ook het EK organiseerden, maar voorlopig geloven we er nog in dat het doorgaat", aldus Martin de Kok.

Niet opgeven

,,Je ziet dat er in een week heel wat kan gebeuren, maar wij kunnen nu nog door", zegt de algemeen manager van Libéma Profcycling. Hij refereert aan het credo van de grote baas Dirk Lips. ,,Hij is er één van niet opgeven. We moeten nu volhouden. Ook al komt er van alles op ons af qua maatregelen en zie je om je heen wedstrijden verdwijnen. Je wil wat dat betreft die streep proberen te halen. Voor jezelf, maar zeker om de sport nog wat te kunnen bieden."

Niels Geven weet ook dat zijn EK in tegenstelling tot de Belgische crossen financieel minder afhankelijk is van bezoekersaantallen. ,,We hoeven geen startgeld te betalen aan de renners en er ligt een contract met Eurovision dat het de wedstrijden live gaat verspreiden."

Zolang de sponsors en partners live in beeld komen op zenders als NPO1 en Sporza, blijft er een verdienmodel overeind. En kunnen de fans thuis, in plaats van ter plekke, genieten van topsport.

,,Maar de focus ligt vooral op de veiligheid", zo zegt Geven dat in eerste instantie wordt gewerkt aan het waarborgen van de gezondheid van de renners en het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. ,,We hebben hier de ruimte om de verschillende stromen te scheiden. Renners, pers en televisiemedewerkers kunnen we op afstand van elkaar onderbrengen."

Misgaan

Wat kan er dan nog misgaan, zou je zeggen? ,,Dat je niet weet wat nog meer extra maatregelen met zich meebrengen", antwoordt Neven. ,,Vergeet niet dat dit een internationaal evenement is. De deelnemers komen uit heel Europa. Dus is het vooral te hopen dat er geen inreisverbod komt."

De jongste maatregelen van het kabinet maken ook dat de organisatie binnenkort weer met de gemeente en veiligheidsregio om de tafel moet gaan zitten. ,,We zullen afspraken moeten maken over hoeveel mensen er nu nog op het afgesloten terrein mogen zijn tijdens het EK", zegt Geven. Deelnemers worden niet meegeteld. Na het rijden van hun cross moeten ze het terrein echter verlaten. Net als hun helpers in de materiaalpost.

Uitdaging

De Kok en Geven zien het organiseren van een groot sportevenement in coronatijd inmiddels als een uitdaging. ,,Ook al kost het een hoop extra energie en moeite", weet De Kok. De bedragen die horen bij alles wat nodig is om het EK meer dan coronaproof te maken en wat Libéma Profcycling misloopt aan entreegelden, wil Geven liever niet noemen.

,,Dat is ook niet het belangrijkste voor ons. We willen vooral laten zien dat je ook nu nog grote sportevenementen kunt organiseren."

De Kok: ,,Je ziet dat de betere organisaties nu komen bovendrijven. En dat het in de basis om de sport draait.

Die moet uiteindelijk toch zegevieren."

Volledig scherm Mathieu van der Poel wordt door honderden toeschouwers bejubeld als hij in 2018 als eerste over de streep gaat bij het EK veldrijden op het Autotron in Rosmalen. Zo zal het deze editie zeker niet gaan. © BELGA