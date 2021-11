EK cross zonder grootste sterren als Mathieu van der Poel: ‘De planning is simpelweg te moeilijk’

Tom Meeusen wint eerste GP Destil, Godrie derde

Met het winnen van de eerste GP Destil stond Tom Meeusen voor het eerst sinds vijf jaar weer eens op het hoogste podium van een veldrit. ,,Lokeren is de laatste geweest in 2016”, verduidelijkt de 32-jarige crosser uit Essen, voor wie het de komende maanden erop of eronder is als het gaat om het verlengen van zijn contract bij Deschacht Hens. Stan Godrie uit Zundert werd derde.

17 oktober