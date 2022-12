Eindejaarsserie podcast In Het Wiel | Iets waar wielrenners niet graag over praten: valpartijen

In deze tweede aflevering gaat het over valpartijen. Iets waar wielrenners niet graag over praten maar die vaak genoeg een enorme impact hebben.

Renners als hoofdrolspelers in verhalen over vallen, vechten, angst, veerkracht en zelfs de dood. De volgende fragmenten in deze podcast:



- Wout van Aert; over het moment dat hij zijn benen niet meer voelde

- Michiel Elijzen; over de dood van Michael Goolaerts

- Niki Terpstra; over de angst om nooit meer te kunnen lopen

- Edo Maas; botste tegen een auto die het parkoers op reed

- Annemiek van Vleuten; 7e worden op het WK (2018) met een gebroken knie

- En Milan Vader; na zijn val in de Ronde van Baskenland was het de vraag of hij ooit weer kon fietsen