Einde seizoen Quintana door knieblessure

Gent-Wevelgem Cavendish in tranen: ‘Dit was misschien wel mijn laatste wedstrijd’

11 oktober Mark Cavendish kwam als 74ste over de streep in Gent-Wevelgem, nadat hij deel had uitgemaakt van de vroege vluchters. De Britse voormalig-topsprinter zei voor de camera van Sporza dat hij er mogelijk mee stopt. ,,Dit was misschien wel mijn laatste wedstrijd", zei Cavendish terwijl hij de tranen uit zijn ogen veegde.