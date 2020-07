Eerste UCI-koers na coronastop eindigt zonder winnaar na val motorrijder

1949 - 2020 Acht van Chaam-organisa­tor Theo van der Westerla­ken overleden

14 juli Acht van Chaam-organisator Theo van der Westerlaken is dinsdagavond op 71-jarige leeftijd overleden. Hij was al langere tijd ziek. Van der Westerlaken zou dit jaar gehuldigd worden voor zijn 50ste Acht van Chaam als bestuurslid. Als secretaris was hij meer dan 25 jaar de spil van het nationaal bekende profcriterium.