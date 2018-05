Eenzame Koos Moerenhout lag op de hotelkamer met Pavarotti

DE SPORTZOMER VAN TOENIn de serie ‘De sportzomer van toen’ kijkt deze krant de komende maanden terug op opmerkelijke momenten uit het verleden rond Brabantse sporters. Vandaag: hoe Koos Moerenhout alleen achterbleef in de Giro van 2003. Van de ene op andere dag stond hij er alleen voor. Al zijn ploeggenoten stapten af. ‘Het was vooral onwennig leuk.

Wat hij zich herinnert van de Giro van 2003? ,,Weinig”, klinkt het met een lach uit de mond van Koos Moerenhout. Gelijktijdig moet de 44-jarige oud-wielerprof uit Steenbergen toegeven dat die editie van de Ronde van Italië uitdraaide op een van de meeste bizarre ervaringen uit zijn carrière. ,,Het begon op de laatste donderdag”, is daarom een feit dat hem nog wel helder voor de geest staat. ,,Die dag hadden we een gruwelijke bergrit naar Chianale. Ik zat mee in de vroege omvangrijke kopgroep. Ik herinner me sneeuw en dat ik toch nog vrij gemakkelijk over de bergen kwam.”

Na de finish meldde Moerenhout zich bij de camper van zijn Belgische ploeg Lotto-Domo. Tot zover was er niets bijzonders aan de hand. Werken voor het team was al bijna drie weken zijn dagelijks werk geweest. Na een reeks blessures zat het talent Moerenhout in een tussenfase van zijn carrière. ,,Ik was een knecht geworden.” Pas later, terug bij Rabobank, kon hij zich weer echt gaan profileren.

Uren en uren had tijdritspecialist Moerenhout daarom vanaf het begin van de ronde in Lecce op kop gereden om vooral sprinter Robbie McEwen een kans op een ritzege te geven. ,,Misschien dat ik me daarom van die eerste tweeënhalve week nog maar weinig herinner.” Namen van de ploeggenoten van toen moeten opgezocht worden op internet. Naast ­McEwen was Moerenhout in die Giro op pad met de gebroeders Rik en Ief Verbrugghe, Gert Steegmans, Thierry Marichal, Nick Gates, Kevin van Impe en Aart Vierhouten. ,,We waren er dus voor de sprints van Robbie en ook voor Rik.” McEwen won halverwege de ronde zijn rit. Daarna stapte de Australië met zijn sprintsecondanten uit koers. ,,Om daarna zo fris mogelijk weer aan de Tour te kunnen beginnen.”

Kopje onder

De ‘drie of vier’ ploeggenoten die daarna nog in koers zaten, gingen vervolgens allemaal kopje onder in de ‘gruwelijke bergrit’ naar Chianale. ,,Ze zaten in een peloton van 35 man dat te laat binnenkwam. Petacchi, de drager van de puntentrui, zat ook in die groep. Daarom dacht iedereen onderweg dat ze er toch niet uitgehaald zouden worden. Dus wel.”

En zo kon het gebeuren dat Moerenhout vanaf die dag als enige renner van Lotto-Domo verder moest. Om te huilen of om te lachen? ,,Iets daartussen”, denkt hij nu. ,,Wat me nog heel helder bij is gebleven, is dat ik vrijdagavond aankwam in het hotel aan het Lago Maggiore. Echt zo’n statig, chique Italiaans gebouw. Normaal is het in zo’n rennershotel een drukte van belang. Nu kwam ik in een oase van rust terecht. Ik had een prachtige, grote kamer. Hoog plafond, mooie vloer en helemaal voor mezelf. Dat was op zich al een luxe. Ik weet nog dat ik Pavarotti heb opgezet, naar het plafond lag te staren en genoot.”

Van het afscheid van zijn ploeggenoten de dag ervoor, weet hij niets meer. Des te meer van de dagen er na. Eenzame Koos werd de knuffelbeer van het peloton. ,,’s Ochtends bij de start kreeg ik bij het tekenen van de presentielijst het grootste applaus. Giro-directeur Castellano kwam langs om me succes te wensen. Ik merkte dat tijdens de ritten vanuit de televisiehelikopter op me werd ingezoomd. Renners van andere ploegen gingen spontaan bidons voor me halen.”

In de watten gelegd

De tot dan toe anonieme knecht werd nu zelf in de watten gelegd. ,,Natuurlijk was er ook veel humor. Kwam er weer iemand naast me rijden die zei: ‘Koos, zet je ploeg eens op kop.’ Maar het was vooral onwennig leuk. Tijdens de presentatie bij de start van iedere etappe word je steeds als ploeg voorgesteld. Ik was maar in mijn eentje. Toen ben ik maar tussen de jongens van Landbouwkrediet-Colnago gaan staan.”

Samen met een ploegleider, een verzorger, een mecanicien en de chauffeur van de camper (de rest van het personeel was naar huis gestuurd) maakte Moerenhout het karwei af. Met welke ambitie ging hij na die donderdag verder? ,,Met de wil om de Giro uit te rijden. Zoals ik elke grote ronde altijd heb willen uitrijden.”

Of de ploeg nog druk op hem heeft uitgeoefend om toch vooral door te gaan, of juist te stoppen? Moerenhout zegt het niet te weten. ,,Ik heb er in ieder geval niets van gemerkt. Er is daarna binnen die ploeg ook nooit op teruggekomen. Je gaat gewoon verder. Het is wel een verhaal dat regelmatig terugkeert als je elkaar weer tegenkomt. Meer ook niet.”

Na het finishen van de Giro, als beste Nederlander ook op de 53ste plaats, ging Moerenhout keurig terug in zijn hok als knecht. Geen Tour daarna als beloning? ,,Weet je dat ik niet eens weet of ik die daarna wel of niet gereden heb. Dat moet ik opzoeken.”