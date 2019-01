Een zee van bloemen aan de meet voor oud-Tourheld en ‘kleine vechtjas’ Kees Haast

Wielrenners worden aan de meet beloond met bloemen. En een zoen van rondemiss. De kist van Kees Haast was gisteren in het crematorium Zuylen omringd door een zee van bloemen. Zijn oude Batavus-fiets stond er van te glimmen.

De dikke zoen was er in de vorm van de vele liefdevolle, aardige, warme, aandoenlijke, grappige en treffende woorden die werden uitgesproken door familie, vrienden en andere bewonderaars voor de door zijn kleinzoon Jim als ‘kleine vechtjas’ aangeduide man Rijsbergen.

Zoon Ronald gaf aan er vooral geen wielerafscheid van te willen maken. Haast was zoveel meer. ‘Wat hij heeft gepresteerd op de fiets staat in zijn boek te lezen.’ Wie Haasje daarnaast was werd in geuren en kleuren en met een lach en traan onder meer verteld door zijn dochter Monique, schoonzoon Arno, vriendin Wilma, kleinzoon Jim, kleindochter Beau en gabber en zakenpartner Piet Buijs. De twee gingen in en buiten hun drankenhandel door het leven als de Mannekes van Plezier. ‘Ik beloof je dat al jouw vlegelachtigheden en geheimpjes met mij mee het graf in gaan.’

Het was de toon van het afscheid van een vader die zijn dochter bij min 7 en een kapotte ketting niet (zoals gehoopt) met de auto naar school bracht, maar haar leerde hoe je de ketting er weer terug oplegde. ‘En rije maar.’ Van de opa die volgens Beau ‘prachtige verhalen kon vertellen, maar waar ook altijd een goede les in zat.’ Jim die bij het horen van alle wielerverhalen trots is ‘de kleinzoon te zijn van die kleine vechtjas uit Rijsbergen.’

Zoon Ronald die hem herinnert als een man die ‘tegenvallers wegwuifde’ en ‘altijd doorging met een lach.’ Schoonzoon Arno kreeg de lachers op zijn hand met een treffende schets van een man die kon ‘afzien zonder te klagen’, wiens ‘pretoogjes altijd straalde’ en ook in een politieke discussie graag het gevecht met de tegenstander aan ging. ‘Daarna altijd wel een duimpje omhoog.’

Pas in het laatste jaar voor zijn dood, zagen zijn familie en vrienden hem langzaam veranderen. Het duimpje ging nog wel omhoog, maar de ogen straalden niet meer zo vlegelachtig als tevoren. ‘Jouw dood slaat in gat in het familiepeloton’, liet Erik van Dongen vanuit de hoek van de overleden ex-vrouw van Haast weten dat hij ook daar altijd de graag geziene ‘oom Kees’ is gebleven.