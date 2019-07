Een NK in de Alpen? Niet zo’n gek idee

NK Wielrennen Fabio Jakobsen sprint naar Nederland­se titel, zilver voor Moreno Hofland uit Roosendaal

30 juni Fabio Jakobsen heeft de Nederlandse titel op de weg veroverd. De wielrenner van Deceuninck - Quick-Step was de snelste in de sprint na 223,4 kilometer met start en finish in Ede. Danny van Poppel werd tweede, Moreno Hofland derde.