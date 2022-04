Een aanval richting de eeuwige roem: ‘Je kunt Tourritten winnen, maar er is maar één Parijs-Roubaix’

Quick-Step met debutant Kasper Asgreen in Amstel Gold Race

Kasper Asgreen debuteert zondag in de Amstel Gold Race. De 27-jarige Deen, vorig jaar winnaar van de Ronde van Vlaanderen, voert de ploeg aan van Quick-Step Alpha Vinyl voor de Limburgse heuvelklassieker over ruim 250 kilometer. Asgreen kon vorige week in de Ronde van Vlaanderen niet meedoen om de winst.

7 april