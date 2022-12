Dylan van Baarle en Annemiek van Vleuten wielrenners van het jaar

Dylan van Baarle is uitgeroepen tot Wielrenner van het Jaar. Dat gebeurde tijdens het Wielergala in Den Bosch, georganiseerd door oud-renners die zich verenigd hebben in de Club 48. Annemiek van Vleuten werd gekroond tot Wielrenster van het Jaar.

Van Baarle was wegens een trainingskamp, net als Van Vleuten, zelf niet aanwezig om in een live-uitzending van Eurosport de Gerrit Schulte Trofee in ontvangst te nemen. Het is voor het eerst dat de 30-jarige Zoetermeerder, woonachtig in Monaco, de prijs krijgt toegewezen. Van Baarle won dit jaar de voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix. Hij stapt deze winter over van Ineos Grenadiers naar Jumbo-Visma.

,,Het was een ongelooflijk voorjaar. Daar werk je ook hard voor”, vertelde Van Baarle via een videoverbinding vanuit het Spaanse Denia. ,,Dat het zo uitpakt had ik niet durven dromen. Met mijn tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen was ik al superblij en twee weken later knal ik er zo’n solo uit in Parijs-Roubaix.”

Dylan van Baarle was niet persoonlijk aanwezig bij de uitreiking.

In 2021 werd baanrenner Harrie Lavreysen gekroond tot beste renner van het jaar. Hij was nu ook een van de concurrenten van Van Baarle, net als onder anderen Mathieu van der Poel en Thymen Arensman.

Voor Van Vleuten (40) was het de vierde keer dat ze de Keetie van Oosten-Hage Trofee kreeg. Ze won dit jaar de Giro, de Tour en de Vuelta en werd in september ook nog wereldkampioen op de weg. Van Vleuten, die nog een jaar doorgaat als renster van het Spaanse Movistar, kreeg de prijs vorig jaar ook toegekend, net als in 2017 en 2019. Ze is woensdag ook kandidaat bij de verkiezing voor Sportvrouw van het Jaar.

Fem van Empel

De prijs voor de Wielrenner van de Toekomst (m/v) ging naar Fem van Empel. De 20-jarige veldrijdster en wegrenster uit Den Dungen maakte deze winter indruk door al zes wereldbekerwedstrijden te winnen. Zaterdag liep ze bij een val in de cross van Val di Sole een blessure op. Daardoor kon ze de bijbehorende Gerrie Knetemann Trofee niet in ontvangst nemen.

Van Baarle met wereldkampioen Havik de baan op

Dylan van Baarle keert volgende week tijdens de zesdaagse van Kopenhagen terug op de wielerpiste. Hij zal daar samen met baanrenner Yoeri Havik twee avonden uitkomen op een koppelkoers over 100 kilometer. Van Baarle wil UCI-punten pakken die deelname aan een van de wedstrijden om de Nations Cup mogelijk maken, bevestigde Havik tijdens het Wielergala in Den Bosch. ,,Dylan rijdt natuurlijk eerst het klassieke voorjaar, maar we hopen na Parijs-Roubaix samen uit te komen bij een wedstrijd om de Nations Cup in het Canadese Milton.” De samenwerking tussen beide renners is niet nieuw. Samen werden ze al twee keer Nederlands kampioen koppelkoers, in 2014 en 2015. Havik werd dit jaar wereldkampioen op het onderdeel puntenkoers.