Dylan Groenewegen wint eerste etappe Ronde van Valencia

4 februari Rui Costa heeft de openingsrit in de eerste editie van de Ronde van Saudi-Arabië gewonnen. De wereldkampioen van 2013 achterhaalde na een hectische waaier-etappe door de woestijn de vier vluchters in de laatste tientallen meters. In het oplopende stuk richting de finish stoof Costa (UAE Team Emirates) iedereen voorbij.