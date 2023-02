Dylan Groenewegen raakt leiderstrui kwijt in Ronde van Saoedi-Arabië

Wielerva­der Robert Gesink combineert vakantie met werk in Australië: ‘Snap niet dat niemand anders het doet’

Jumbo-veteraan Robert Gesink (36) is in Australië aan het wielerseizoen begonnen. Op zijn eigen manier. Hoe een vakantie met het gezin prima te combineren valt met de Tour Down Under. ,,Waarom zou je wachten met genieten van het leven tot je klaar bent met wielrennen?’’

