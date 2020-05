Dumoulin zegt lidmaatschap club voor 'geloofwardige wielersport' op

De Limburger vindt het onverteerbaar dat de beweging afgelopen maart niets deed tegen het doorgaan van Parijs-Nice, ondanks de uitbraak van het coronavirus. ,,Dat vond ik een redelijke farce", zegt de renner van Jumbo-Visma in een video op de website van WielerFlits.



,,Ik vind hun gedachtegoed mooi, ze streven een schonere sport na en vinden de officiële dopingregels nog niet streng genoeg. Daar kan ik wel inkomen", zegt Dumoulin, die echter niet te spreken is over de gang van zaken tijdens Parijs-Nice. ,,Die koers had naar mijn mening niet verreden moeten worden. Toen was er al die uitbraak van het coronavirus en waren er in Frankrijk al flinke problemen. Toen heeft de MPCC daar niets over gezegd.”



Dumoulin had daar geen begrip voor. ,,De beweging zegt er voor de gezondheid van de renners te zijn, maar het rijden van Parijs-Nice, op dat moment gezondheidsrisico nummer 1, vonden ze prima."