Dumoulin vol vertrouwen: 'Wordt gevecht met Dennis'

Door Pim Bijl In het moderne Parkhotel Hall, op tien kilometer van Innsbruck, gaat het eerst over zijn fikse ziekte na de Tour en daarna over een vakantie in het schitterende Toscane. Maar al snel verzekert Tom Dumoulin: ,,Ik heb er nog zin in.”

Wel geeft hij toe dat het doel om opnieuw ’s werelds beste tijdrijder te worden pas laat écht is gaan leven. ,,Dat was iets moeilijker na het rijden van de Giro en de Tour. Na de Tour heb ik mij eerst twee weken écht heel slecht gevoeld. Ik werd de dag na de Tour meteen ziek, maar toen had ik al ja gezegd tegen een aantal criteriums. Daardoor heeft het herstel lang geduurd. Daarna ben ik er een weekje tussenuit geweest in Toscane. Lekker eten, drinken, op strand hangen, maar wel de fiets mee. Vijf uur door de Chianti-streek, dat is geen straf hoor.”

Zeker na de afzeggingen van Primoz Roglic en Chris Froome (de twee mannen die vorig jaar in Bergen naast Dumoulin op het podium stonden) verwacht iedereen een duel tussen Dumoulin en Rohan Dennis. De Australiër bereidde zich in de Vuelta voor en verliet de ronde na een overtuigende zege in de tijdrit.



,,Op papier wordt het een tweestrijd tussen ons twee”, zegt ook Dumoulin. ,,Ik weet niet hoe zijn vorm is. Wel heb ik vertrouwen dat ik goed ga rijden. Of dat genoeg is voor de titel, dat gaan we zien.”