Dumoulin treft in Midden-Oosten Froome, Valverde en Nibali

Vuelta 2019 telt zeven bergetap­pes en één individue­le tijdrit

19 december De 74ste editie van de Vuelta telt in 2019 zeven bergetappes en vier heuvelritten. In acht etappes ligt de finish op een stijgend parcours. In de 21 etappes moet het peloton in totaal 3272,2 kilometer wegtrappen. Dat maakte de organisatie bekend tijdens de presentatie in Alicante aan de Costa Blanca, waar de eerste drie etappes worden afgewerkt.