Dumoulin heeft nog steeds darmproblemen: 'Proberen het deze winter echt op te lossen'

,,Ik volg nu een bepaald dieet, omdat we aan het uitvinden zijn op welke producten ik heel erg reageer. Met mijn darmprobleem gaan we deze winter echt aan de slag. We proberen het op te lossen of in ieder geval veel beter te maken", aldus Dumoulin die ook voor onderzoeken in het ziekenhuis in Enschede is geweest.



Het hele interview met Tom Dumoulin is vanavond bij College Tour om 21.05 uur op NPO 2 te zien.