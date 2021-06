Dumoulin ‘harkt’ in tijdrit, maar is tevreden met vijfde plek

Door Daniel Dwarswaard



Hij is fris gedoucht en staat op zijn sokken vlakbij de finishstraat in het Zwitserse bergdorpje Andermatt. Dumoulin lacht wat met de mecanicien. Dat komt het verdict binnen: vijfde in de klimtijdrit. Na zijn zestiende plaats in de openingstijdrit van deze ronde stemt het hem tevreden. ,,Er zit verbetering in en daar ben ik blij mee. Het verrast me niet echt. Ik voelde me deze week langzaam beter worden. Ik ben nog niet op het niveau dat ik straks nodig heb op de Spelen. Maar dat is ook logisch. Als ik echt in topvorm ben, had ik hier voor de winst meegedaan. Na de eerste tijdrit voelde ik al dat er een basis is om verder te bouwen. Dat gevoel is nu alleen maar sterker.’’

De tijdrit in de Zwitserse Alpen bestond uit de beklimming van de Oberalp-pass om die berg vervolgens met een noodgang af te rijden. ,,Omhoog en omlaag, dat kan ik wel goed,’’ zegt Dumoulin. ,,De laatste kilometer was het echt harken naar de top. Ik kwam echt niet meer vooruit. Daar heb ik veel tijd verloren. De eerste kilometers van de afdaling moest je vol bijtrappen. Maar dat lukte me niet. Ik dacht: als ik mezelf zo klein mogelijk maak, verlies ik misschien niet zo veel tijd.’’

Volledig scherm Tom Dumoulin in actie tijdens de klimtijdrit. © EPA

Uiteindelijk verliest Dumoulin bijna een minuut op de Colombiaan Rigoberto Uran die een klasse apart is in deze tijdrit. Verder moet Dumoulin Julian Alaphilppe, Gino Mäder en Richard Carapaz voor zich dulden, op kleine afstand. Een deel van het peloton reed niet op de tijdritfiets. Maar voor Dumoulin was er geen twijfel. ,,Voor mij is het belangrijk om kilometers te maken op mijn tijdritfiets. Na de verkenning vanochtend wist ik dat zeker. Dat is voor de mij de beste optie. Ik krijg mijn vermogen goed weg op die tijdritfiets.’’



Al met al is Dumoulin in zijn nopjes met zijn Ronde van Zwitserland die morgen met een bergetappe eindigt. ,,Ik heb hier goed aan mijn vorm gewerkt. De twee testen in de tijdritten gingen goed.’’ Woensdag volgt het NK tijdrijden, zijn laatste race tegen de klok in een wedstrijd voordat hij op 28 juli klaar moeten zijn voor de tijdrit in Japan. ,,Idealiter was het NK iets later geweest. Maar ach, voor mij is het zaak om nu goed te herstellen. Ik denk dat ik behoorlijk naar de kloten zal zijn na deze week.’’

Volledig scherm Tom Dumoulin tijdens de verkenning van de openingstijdrit in de Ronde van Zwitserland. © photo: Cor Vos

Volledig scherm Tom Dumoulin na zijn vijfde plek in de tweede tijdrit van de Ronde van Zwitserland. © videostill