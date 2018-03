Dumoulin en Matthews na valpartijen toch in Milaan - San Remo

,,Dumoulin is een van onze belangrijke renners die Matthews kunnen bijstaan in de finale'', aldus ploegleider Marc Reef. Dumoulin viel zaterdag hard in de Tirreno-Adriatico en moest opgeven. Matthews hield een breukje in zijn schouder over aan een val in de Omloop het Nieuwsblad en miste de Italiaanse rittenkoers. De Australiër is op tijd hersteld om zaterdag als kopman van start te gaan.

Reef: ,,Michael zal onze kopman zijn. We zijn heel blij dat hij terug is. De breuk in zijn schouder is goed geheeld en hij is de voorbije week in staat geweest om weer intensief te trainen.”



In de lenteklassieker mist de ploeg wel Simon Geschke en Søren Kragh Andersen. De Duitser hield een gebroken sleutelbeen over aan Tirreno-Adriatico, terwijl de Deen nog altijd ziek is.