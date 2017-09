Dumoulin en Kelderman rijden ook ploegentijdrit op WK

Roompot blijft achter Zijlaard en zijn wielerploeg staan

15:29 De bekentenissen van dopingdokter Peter Janssen die afgelopen weekeinde in De Volkskrant stelde dat Leontien van Moorsel epo heeft gebruikt en haar man Michael Zijlaard bij het dopinggebruik betrokken was, hebben geen gevolgen voor de sponsoring van de wielerploeg Roompot Oranje Loterij. Zijlaard is oprichter en de hoogste baas van de pro-continentale Nederlandse wielerploeg.