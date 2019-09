Dumoulin blikt terug: ‘Dit hele jaar was enorm veeleisend’

Dumoulin (28) blesseerde zich al in de vierde etappe van de Giro, waarin hij als een van de favorieten was gestart. Om nog in vorm te raken voor de Tour de France reed hij in juni in het Critérium du Dauphiné, maar daar bleek hij verre van fit. Sunweb meldde niet veel later dat er een ‘lichte ingreep’ had plaatsgevonden waarbij een stukje grind uit zijn linkerknie was verwijderd. Eind juli volgde een nieuwe operatie, bevestigt Dumoulin nu.