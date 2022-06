Dubbele Tour-missie voor Jumbo-Visma: geel met Roglic of Vingegaard én groen met Van Aert

Wout van Aert laat zich verrassen door Alexis Vuillermoz in tweede etappe Critérium du Dauphiné

Alexis Vuillermoz heeft de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. Vijf vroege vluchters hielden na bijna 170 kilometer stand en de Fransman had het snelste sprintje in de benen. Anders Skaarseth eindigde op de tweede plek en het brons was voor Olivier Le Gac.

17:29