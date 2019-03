Drie dingen die je moet weten over Strade Bianche

column ‘Mannen’ zat in het vrouwenpe­lo­ton, maar waar zijn de vrouwen?

8 maart Toeval bestaat niet. Dat uitgerekend een vrouw met de naam Nicole Hanselmann deze week moest aantonen dat er nog een lange weg te gaan is voor we met de emancipatie in de topsport zijn waar we zijn moeten, is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Of te lelijk, wat u wilt.