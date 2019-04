Drie dingen die je moet weten over de Amstel Gold Race

Nederlandse topfavoriet

Hoe graag we ook wilden en hoe hard we ook zochten: het ontbrak al zeker tien jaar aan een Nederlandse topfavoriet in de Amstel Gold Race. Robert Gesink werd die rol toegedicht, Bauke Mollema ook, net als Tom-Jelte Slagter, Wout Poels en Tom Dumoulin. Maar laten we eerlijk zijn: ze kregen die favorietenrol vooral omdat de wens de vader van de gedachte is. Want altijd waren tegenstanders veel sterker en was de sprint bergop van al die Nederlanders simpelweg niet goed genoeg. De laatste Nederlanders die zich met recht topfavoriet mochten noemen waren Michael Boogerd en Erik Dekker, niet toevallig ook de laatste Nederlandse winnaars in 1999 en 2001. Maar dit jaar heeft Nederland met Mathieu van der Poel weer een topfavoriet. Een echte.

Draaien en keren

De Amstel Gold Race is opletten geblazen, zeker voor niet-Limburgers. Ofwel: het gehele peloton minus Wout Poels uit Blitterswijck. Want het klinkt simpel: drie passages van de Cauberg, drie keer over de Geulhemmerberg, twee keer de Loorberg, ook twee keer de Bemelerberg en zo meer. Maar in werkelijkheid is de Amstel Gold Race een wielerdoolhof. Het is dat er publiek langs de kant van de weg staat, anders zouden ze aan het einde van de dag verdwaalde Spanjaarden en Italianen uit de Limburgse weilanden moeten vissen. Parkoerskennis is essentieel voor wie wil winnen, zegt viervoudig winnaar Philippe Gilbert. ,,Ik merkte het dit jaar zelf in Parijs-Roubaix dat ik daar eindelijk de weg begon te kennen. Om wedstrijden te winnen heb je die ervaring nodig. Met al het draaien en keren in de Amstel, raakt 90 procent van de renners de weg kwijt. Omdat we soms drie of vier keer hetzelfde deel van de route rijden. Voor mij is het makkelijk, want het is mijn trainingsgrond.’’