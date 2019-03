Dorpenomloop stilgelegd en afgelast: ‘Harde wind, hoge bomen. Toen werd het angstig’

dorpenomloop rucphenEen uur lang mochten renners en organisatie hopen dat de Dorpenomloop Rucphen ondanks het stormachtige weer de finish zou halen. Toen viel alsnog het doek over de 43ste editie van de West-Brabantse klassieker. ‘Nee, we stopper er mee. De storm wordt steeds zwaarder', zei de politie toen de renners als compromis voorstelden om nog één ronde van 57 kilometer te rijden en dan te finishen.

Het verdict van de dienstdoende politiechef maakte een einde aan een korte, maar hevige discussie nadat de Duitse UCI-commissaris Andreas Gensheimer na de eerste passage van de finishlijn (na 50 kilometer) een neutralisatie (pauze) van dertig minuten had afgeroepen. ‘Het is helemaal stoppen of nog een ronde doorrijden’ oordeelde Coen Vermeltfoort van Alecto als vooraf aangewezen vertegenwoordiger van de renners. ‘Als je nu stopt en een half uur gaat stilstaan wordt iedereen ziek. Ook als we binnen gaan zitten.’

Quote Smalle weggetjes, harde wind, hoge bomen. Toen werd het angstig. Corrie Maas Vanwege de verwachte storm was voor de start van de klassieker het 'slecht weer protocol’ in werking getreden. Koos Moerenhout en Vermeltfoort werden namens de ploegleiders en renners aangewezen om met wedstrijdleiding, jury en politie te overleggen wat er moest gebeuren indien de weersomstandigheden na de start verder zouden verslechteren. Een uur lang leek de koers de storm aan te kunnen, toen verslechterde de situatie snel. ,,Eigenlijk vanaf het moment dat we de open Wildert indoken. Smalle weggetjes, harde wind, hoge bomen. Toen werd het angstig”, zei organisatie-voorzitter Corrie Maas na afloop.

Drie valpartijen

Toen in de laatste kilometers voor de eerste finishpassage drie valpartijen te noteren vielen, ging de jury in overleg met Vermeltfoort en Moerenhout. ,,Voor mij was het punt om in te grijpen bereikt toen in de groep van twintig renners die voor me reed er tien uit de pedalen moesten om zich staande te houden tegen de wind”, zei Gensheimer na afloop.

Achteraf was er alleen commentaar op zijn beslissing om een pauze van 30 minuten in te gelasten bij het gemeentehuis van Rucphen, punt waar de koers om 12 uur was gestart. Met de beslissing van de politie kon uiteindelijk ook Vermeltfoort leven. ,,Het was ook wel gevaarlijk. Zelf ben ik ook bijna met vijftig kilometer per uur tegen een boom aangewaaid. Alleen had ik volgens mij wel gekund om in kleine groep door te rijden.”



Op het moment van de neutralisatie had een kopgroep van veertien renners zich afgescheiden van de rest. Bij die groep hoorde ook Vermeltfoort en zijn ploegmaats Robbert de Greef en René Hooghiemster. De teams van Hagens Berman Axeon (VS), Canyon (Gbr) en SEG (Ned) waren voorin ook goed vertegenwoordigd.

Volledig scherm Op de fiets in Rucphen. © photo: Cor Vos

Laatste kleine finalelus

Moerenhout had nog voorgesteld alleen de laatste kleine finalelus van 21 kilometer te rijden. ‘Maar toen de politie aangaf dat het niet verantwoord was om verder te gaan, is snel de juiste beslissing genomen', aldus de Steenbergenaar.

Quote Stel dat we hadden doorgere­den en waren nog grotere ongelukken gebeurd door vallende takken of zo... Corné Heeren Wedstrijdleider Corné Heeren had moeite met het feit dat de Dorpenomloop geen winnaar kreeg, maar legde zich ook neer bij het verdict van de politie. Organisatievoorzitter Corrie Maas sprak van de enige juiste beslissing. ‘Stel dat we hadden doorgereden en waren nog grotere ongelukken gebeurd door vallende takken of zo, dan was het leed misschien helemaal niet te overzien geweest.”



De schade bleef nu 'beperkt’ tot twee renners die zich in het ziekenhuis moesten laten onderzoeken of behandelen aan volgens de jury geen al te zware blessures. Financieel loopt de organisatie van de Dorpenomloop amper schade op door het niet finishen van de ronde.