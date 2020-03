Dorpenomloop Rucphen voorlopig coronaproof: ‘Na de storm krijg je dit’

Het draaiboek is klaar. Een vernieuwd parkoers belooft waaiers en strijd. De live-uitzending is geregeld. Elf buitenlandse ploegen zijn gecontracteerd. Kortom, de 44ste Internationale Dorpenomloop Rucphen heeft zondag op papier weer alles in zich om de boeken in te gaan als een geweldig wielerevenement.

En toch is wedstrijdcoördinator Corné Heeren er niet gerust op. ,,Toen het de afgelopen weken steeds zo stormde in het weekend, denk je toch dat het weer fout gaat." En net nu de weerberichten niet meer voorspellen dan de nodige regen, heeft een nieuwe storm de kop opgestoken. Genaamd corona. In Italië mag voorlopig niet gekoerst worden. De Dorpenomloop lijkt zondag gewoon door te kunnen gaan. ,,Maar toch weet je het niet", zegt Heeren. ,,Ik ben nu banger voor corona dan voor de storm."

De afgelopen dagen moest hij van de gemeente Rucphen uit voorzorg nagaan waar de elf buitenlandse teams de afgelopen twee weken zijn geweest. ,,Gelukkig hebben we daarbij niks verontrustend kunnen ontdekken", zegt Heeren. Met een rondemiss die de winnaar niet mag kussen en het drinken van koffie uit wegwerpbekers bij de start is de koers daarmee voorlopig coronaproof.

Geen winnaar

Een jaar geleden bleek de Dorpenomloop uiteindelijk niet stormproof te zijn. ,,In mijn tijd heb ik het nooit meegemaakt dat een wedstrijd vanwege de wind werd stilgelegd", zegt de oud-prof. ,,Maar uiteindelijk kon ik vorig jaar begrijpen waarom de politie de zaak heeft afgeblazen. Het enige wat jammer is, is dat we niet nog één kleine ronde konden rijden, waardoor we in ieder geval een winnaar hadden gehad."

Die winnaar was de laatste decennia vaak een sprinter. ,,Ik denk dat het dit keer niet op spurt uitdraait", voorspelt Heeren. Vooral dankzij het grotendeels vernieuwde parkoers. Een uit nood geboren ingreep overigens. Want de zorgen van een organisator beperken zich niet alleen tot storm en corona. Nu de politie haar inzet rond wielerwedstrijden wil gaan halveren, is de organisatoren gevraagd woonkernen zoveel mogelijk te mijden.

'Minder controleerbaar'

Dat betekent dat de Dorpenomloop dit jaar niet meer door het centrum van Rucphen, Schijf en Sprundel voert. Het nieuwe parkoers, van drie grote ronden van 45 kilometer en drie van 22 kilometer, scheert nu nog slechts langs de randen van de bebouwde kom. ,,De wedstrijd wordt minder controleerbaar", denkt Heeren.

,,Na het trekken van een waaier zijn er nog maar weinig lange, brede stukken waar je de boel kunt herstellen. Het past precies bij wat we willen bieden: een koers waarin jonge coureurs leren om waaier te rijden, positie te kiezen en weten waar het gaat breken." De ogen van Heeren glinsteren als het eindelijk over de koers gaat en niet over de problemen waar hij en zijn mede-organisators in deze stormachtige tijden tegenaan lopen. Hij laat op zijn telefoon een reactie zien van een klagende wielerfan, die zijn teleurstelling uitspreekt over het feit dat de Dorpenomloop dit jaar niet dwars door Rucphen en Sprundel zal gaan voeren. ,,Wij zouden het ook graag anders zien, maar je hebt het niet allemaal zelf in de hand."