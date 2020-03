Dorpenomloop Rucphen voor thuisblijvers live te volgen

Een jaar later is de naar Volker Wessels verhuisde oud-prof er nog altijd op gebrand om de Dorpenomloop te winnen. Afgelopen zaterdag was hij dicht bij de zege in de Ster van Zwolle. Verkleumd en verkrampt legde hij het in de eindsprint toen af tegen David Dekker. Diezelfde zoon van Erik Dekker is ook zondag de te kloppen man in de Dorpstraat van Sint Willebrord. Helemaal nadat hij dinsdag in zijn eerste profkoers, Le Samyn, direct op het podium terecht kwam.