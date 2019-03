Dorp wielerlegende Coppi heet nu Castellania Coppi

In Castellania ligt ook het graf van de Italiaanse wielerheld die op 15 september 1919 werd geboren en op 2 januari 1960 overleed aan de gevolgen van malaria.

'Il Campionissimo' won twee keer de Ronde van Frankrijk (1949 en 1952) en hij was ook eerste wielrenner die de 'dubbel' Tour en Giro d'Italia wist te winnen. In zowel 1949 en 1952 was hij ook de beste in de grootste koers van zijn eigen land, die hij in totaal vijf keer op zijn naam schreef.