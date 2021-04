Door dat ene zwaaitje van Jakobsen liep ik de hele dag met een brok in mijn keel

Video Pogacar wint Sloveense strijd van Roglic in Baskenland

7 april Tadej Pogacar heeft de derde etappe in de Ronde van Baskenland gewonnen. De 22-jarige Sloveen klopte in een mooi gevecht zijn negen jaar oudere landgenoot Primoz Roglic, die wel leider blijft in het klassement. Wilco Kelderman moest opgeven. Hij ging vlak voor de slotklim onderuit in de etappe van 167 kilometer naar Ermualde, nadat hij gisteren ook al was gevallen.