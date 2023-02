Dominante Tadej Pogacar schrijft Ruta del Sol op zijn naam, Omar Fraile sprint naar winst slotetappe

De slotetappe ging over ruim 184 kilometer, van Otura naar Alhaurín de la Torre. Pogacar nestelde zich voor het ingaan van de slotkilometer in zijn gele leiderstrui aan kop van het peloton. De Sloveen, tweevoudig winnaar van de Tour de France, trok met twee teamgenoten in zijn wiel hard door. Covi nam het enkele honderden meters voor de streep over, maar hij kon het niet afmaken. Fraile zorgde ervoor dat de Ruta del Sol toch nog een ritwinnaar kreeg die niet voor Team Emirates rijdt. Tim Wellens, de Belg uit de ploeg van Pogacar, zegevierde in de etappe van vrijdag.