Dominante Annemiek van Vleuten met vierde eindzege in Giro Donne op gelijke hoogte met Anna van der Breggen

Annemiek van Vleuten heeft voor de vierde keer in haar loopbaan de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. De 40-jarige kopvrouw van Movistar kwam in de achtste en laatste rit geen moment meer in de problemen. De laatste etappe was een prooi voor Chiara Consonni.

Van Vleuten, die bezig is met haar laatste jaar, evenaarde met haar vier eindoverwinningen (2018, 2019, 2022 en 2023) Anna van der Breggen, die in 2015, 2017, 2020 en 2021 de sterkste was. Recordhoudster na 34 edities Giro Donne is nog altijd de Italiaanse Fabiana Luperini, die vijf keer won (1995, 1996, 1997, 1998 en 2008).

Van Vleuten, die afgelopen week drie etappes won, bevestigde in de Giro Donne haar status van beste ronderenster ter wereld. Ze is in grote ronden al anderhalf jaar ongeslagen. Behalve de Giro van vorig jaar won ze in 2022 ook de Tour de France en Ronde van Spanje voor vrouwen. Dit jaar was ze al de sterkste in de Vuelta. Dit jaar ligt ze zodoende nog steeds op koers voor haar tweede treble op rij. De Tour Féminin begint dit jaar op 23 juli in Clermont-Ferrand.

Nadat de Italiaanse Alessia Vigilia was ingelopen hielden de ploegen met sprintsters het tempo hoog om te voorkomen dat er nog rensters zouden ontsnappen. Marianne Vos leek de favoriet om op de slotdag dan toch nog een etappe te winnen, maar Consonni (UAE Team ADQ) troefde de 36-jarige Brabantse, die al 32 keer een rit in de Giro won, af.

Van Vleuten nam op de eerste dag dat er gefietst werd in Italië - de eerste etappe ging vanwege het slechte weer niet door - meteen de leiding. Met ook nog ritwinst in de zesde en zevende etappe boekte ze in totaal drie etappezeges. Haar totaal kwam daarmee op zestien. Van Vleuten had de Giro eerder al gewonnen in 2018, 2019 en 2022.

Met winst in de Tour de France Femmes over enkele weken zou ze net als in 2022 in één jaar alle drie de grote rondes winnen. Vorig jaar voegde ze daar in Australië ook nog de wereldtitel aan toe. Ruim een jaar geleden, nog voor de Giro Donne, had ze al aangekondigd dat 2023 haar laatste jaar zou worden als profwielrenster.

In de Tour wacht weer een duel met Demi Vollering, haar voornaamste concurrente. De Zuid-Hollandse van SD Worx liet de Giro Donne schieten en mikt na haar tweede plaats vorig jaar nu op de eindzege in Frankrijk.

