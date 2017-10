Dit zijn de winnaars van het BN DeStem Wielerklassement

Van Oud-Vossemeer tot Rijen en van Hank tot Huijbergen werd er afgelopen seizoen in West-Brabant gefietst. De jurybus op de streep, een frietkar verderop en een vol terras ter hoogte van het café. Het rondje rond de kerk mag dan al jarenlang aan populariteit verliezen, dat wil niet zeggen dat er niet meer gefietst wordt in de regio.

In totaal stonden er 515 verschillende renners aan de start van de 26 wedstrijden die meetelden voor het BN DeStem Wielerklassement.

Alle uitslagen van de West-Brabantse wedstrijden werden per categorie samengeteld en daaruit kwamen vier winnaars. Mede dankzij een bijdrage van de wedstrijdorganisatoren, kunnen Koen van de Klundert, Henrietta Colborne, Timo de Jong en Hidde van Veenendaal een mooi bedrag op hun rekening bijschrijven. Van de Klundert reed bovendien een aantal wedstrijden zeer herkenbaar rond in de rode leiderstrui van Rogelli.

Elite/beloften:

Koen van de Klundert was in nagenoeg alle wedstrijden die meetelden voor het BN DeStem Wielerklassement aanwezig. De renner uit Woensdrecht dankt de eindzege aan zijn constantheid. ,,Ik sprint voor iedere ereplaats, ik denk dat dat de basis voor mijn eindzege is”, vertelde Van de Klundert gisteravond tijdens de prijsuitreiking in Etten-Leur.

Toch was de strijd om de rode trui behoorlijk spannend. Jos Koop pakte de winst in de Ronde van Hoogerheide en sloeg daarmee een comfortabele kloof met Van de Klundert. Koop was echter afwezig tijdens de laatste twee wedstrijden. Het was tijdens die wedstrijden dat Van de Klundert zijn slag sloeg. ,,Zelf dacht ik dat het niet meer mogelijk was na Hoogerheide”, zei Van de Klundert.

In het Hart van Oosterhout had hij aan een plaats bij de eerste tien genoeg voor de eindzege en de daarbij behorende 500 euro. Van de Klundert sprintte ernaar de negende plaats. ,,Net voldoende”, grijnsde Van de Klundert.

Ook Eloy Raas stelde zijn podiumplaats in Oosterhout pas veilig. Hij zat mee in de vroege kopgroep en werd derde in de koers en derde in het eindklassement. ,,Die laatste koers moest ik nog vol aan de bak”, zei hij gisteravond. ,,Mooi dat het lukte.”

Vrouwen:

Henrietta Colborne bracht het afgelopen wielerseizoen door in Nederland. De Britse kwam tijdens de zomer uit voor Swaboladies. ,,Ik wil professioneel wielrenster worden”, klinkt het ambitieus uit de mond van de winnares van het BN DeStem Wielerklassement voor vrouwen. ,,Door naar Nederland te komen om wedstrijden te rijden, heb ik mezelf afgelopen jaar al kunnen meten met profrensters.”

Onder meer tijdens de Acht van Chaam en Draai van de Kaai nam Colborne het op tegen rensters als Marianne Vos, Annemieke van Vleuten en Chantal Blaak. ,,Ik vind het rijden van criteriums enorm leuk”, vertelt ze. ,,Je voelt het enthousiasme van het publiek.”

Colborne woonde tijdens haar periode in Nederland in Breda, waardoor ze deelnam aan veel wedstrijden in de regio. ,,Iedereen hier was enorm behulpzaam en positief over wielrennen.”

Volgend jaar wil de Britse zeker terugkomen naar Nederland. ,,Dit eerste seizoen bij de elite-vrouwen was heel leerzaam voor mij. Deze winter ga ik wat veldrijden en op de baan fietsen, om volgend jaar weer scherp terug te keren.”

Colborne klopte profrenster Nina Kessler.

Volledig scherm Uitreiking BN/DeStem Wielerklassement. Dit zijn de winnaars bij de junioren vlnr: Timo de Jong (1e plek) en Danny Maas (2e plek). Nummer drie Lars Oreel ontbreekt. © ron magielse / pix4profs

Junioren:

Met Timo de Jong kregen de junioren een Zeeuwse winnaar die in Belgische dienst rijdt. ,,Vanwege het internationale wedstrijdprogramma dat ik daar kan rijden en de goede begeleiding”, legde hij gisteravond in Etten-Leur uit.

De Zeeuw wendde zich naast zijn uitstapjes naar onze zuiderburen echter ook regelmatig tot West-Brabant om zijn koersen te rijden. Hier kwam hij vaak in wedstrijden terecht waaraan ook amateurs deelnemen. ,,Dat vind ik eigenlijk niet erg”, zei hij. ,,Ik wil gewoon altijd koers maken, met of zonder amateurs erbij.”

Volgend jaar wordt De Jong belofte. Hij heeft al een nieuwe ploeg, maar wil nog niet zeggen welke. ,,Dat mag nog niet”, grijnsde hij.

Nummer twee Danny Maas uit Oudenbosch was tevreden dat hij ondanks een pechseizoen toch nog op het podium van het BN DeStem Wielerklassement mocht plaatsnemen. ,,Eerlijk gezegd wist ik het niet, ik had het ook niet verwacht, met al die pech dit jaar. Ik heb mijn sleutelbeen gebroken en ben nu nog altijd geblesseerd aan mijn been.”

De renner van Willebrord Wil Vooruit wordt volgend jaar belofterenner bij diezelfde club.

Volledig scherm Uitreiking BN/DeStem Wielerklassement. De winnaars bij de nieuwelingen vlnr : Yoeri Slokkers (2e plek), Hidde van Veenendaal (1e plek), Arjan Poleij (3e plek) © ron magielse / pix4profs

Nieuwelingen:

Eerlijk is eerlijk, de eindzege in het BN DeStem Wielerklassement was voor Hidde van Veenendaal niet de mooiste overwinning van het seizoen. ,,Dat was het Nederlands Kampioenschap, natuurlijk”, zei hij gisteravond.

De Dongenaar, die in totaal 13 keer won dit jaar, behaalde het rood-wit-blauw in ‘s Heerenberg na een korte solo. Dat was ook hoe hij de zege in het BN DeStem Wielerklassement naar zich toe trok. Van Veenendaal zat lange tijd in de achtervolging op Arjan Poleij, die uiteindelijk derde werd. Toen Poleij een paar wedstrijden miste, sloeg Van Veenendaal toe. Hij won in september in Hank, Oosterhout en Dongen.

Yoeri Slokkers uit Oud-Vossemeer werd tweede. Hij reed een zeer constant seizoen in de West-Brabantse koersen. ,,Volgend jaar ga ik bij Willebrord Wil Vooruit rijden”, meldde hij gisteren. ,,Ik word dan junior en wil meer grote internationale wedstrijden gaan rijden.”