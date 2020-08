Dit zijn de nieuwe nationale kampioenen in het wielrennen

coronatest Positieve coronatest Inge van der Heijden roept vragen op over betrouw­baar­heid pcr-test: ‘Ze heeft ook antistof­fen’

22 augustus De positieve coronatest van Inge van der Heijden roept vragen op over de betrouwbaarheid van de zogenaamde pcr-test. De 21-jarige Brabantse voelt zich niet ziek, maar blijkt wel antistoffen tegen het virus in haar lichaam te hebben. Eerder deze week liet de directeur van het testlab Eurofins na aanleiding van meerdere vals-positieve test in de sportwereld al weten dat een oude ‘doorgemaakte infectie’ ook een positieve resultaat kan opleveren.