Dit krijgen de renners vandaag voor hun kiezen

De Buyst wint vierde etappe in Denemarken

24 augustus Jasper de Buyst heeft de vierde etappe in de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De Belgische wielrenner van Lotto Soudal was na 175 kilometer van Korsør naar Asnaes Indelukke de beste in de sprint bergop. Zijn landgenoot Amaury Capiot werd tweede voor Huub Duijn van Roompot-Charles.