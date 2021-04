Dit is wat je moet weten over de unieke Amstel Gold Race van 2021

Zondag staat de 55ste editie van de Amstel Gold Race op het programma. De grootste wielerwedstrijd die Nederland rijk is. Het wordt in veel opzichten een race zoals we die nooit eerder zagen. Dit is wat je moet weten over AGR 2021.

Geen publiek

Het zal niemand verbazen. Vanwege de coronacrisis is er geen publiek welkom bij de koers. Dit zal een grote teleurstelling zijn voor de vele wielerliefhebbers van Limburg en de rest van Nederland. Gelukkig wordt de wedstrijd wel gereden dit jaar. In 2020 werd AGR tot tweemaal toe helemaal afgelast. Zo is Mathieu van der Poel al twee jaar de laatste winnaar, maar hij zal zijn titel zondag niet verdedigen in Limburg.

Het parkoers

Het parkoers is dit jaar een stuk compacter dan we gewend zijn. De organisatie wil de race zo publieksvrij mogelijk houden. Daarom zijn er twee kleine circuits gecreëerd. Het grootste deel van de wedstrijd speelt zich af op een rondje van 16,9 kilometer. Hierin zitten de Geulhemmerberg, de Bemelerberg en de wereldberoemde Cauberg. De renners rijden deze ronde 12 keer.

Daarna begint de finale. Een circuit van 15,8 kilometer, zonder de Cauberg, moet de beslissing brengen. Na een laatste keer Bemelerberg is het nog zes kilometer naar de eindstreep. De finale is daarmee identiek aan die van 2019. De steilste klimmetjes zitten dit jaar niet in het parkoers. Het zijn vooral de iets langere, gematigde bergjes die prominent aanwezig zijn. Zo moet de Cauberg bijvoorbeeld liefst twaalf keer beklommen worden. In 2019 was dit maar drie keer.

De favorieten

Wout van Aert is topfavoriet bij de bookmakers. Op gepaste afstand volgt een ander lid van ‘de grote drie’. Julian Alaphilippe wordt als grootste concurrent van Van Aert beschouwd. Primoz Roglic gaat voor het eerst de Amstel Gold Race rijden en wordt meteen als serieuze kanshebber gezien. Tom Pidcock, kersvers winnaar van de Brabantse Pijl, is een gevaarlijke outsider.

De vraag is welke kaart Jumbo-Visma gaat uitspelen zondag. Wout van Aert is de voor de hand liggende keuze, maar de Belg heeft een loodzwaar voorjaar achter de rug. Roglic won de Ronde van Baskenland vorige week en is dus in de winning mood. De Sloveen is zelf ook behoorlijk explosief. Als allrounder moet hij ook dit parkoers goed aankunnen. Een interessante derde man van Jumbo-Visma is de jonge Deen Jonas Vingegaard. Het supertalent won dit jaar al Coppi e Bartali en werd tweede achter Roglic in het Baskenland. De Nederlandse ploeg zou hem kunnen naar voren kunnen schuiven, als de rest van het peloton naar Roglic en Van Aert kijkt.

Poll Wie wint zondag de Amstel Gold Race? Wout van Aert

Julian Alaphilippe

Primoz Roglic

Tom Pidcock

Iemand anders Wie wint zondag de Amstel Gold Race? Wout van Aert (23%)

Julian Alaphilippe (14%)

Primoz Roglic (33%)

Tom Pidcock (6%)

Iemand anders (23%)

Van der Poel gaat zijn titel in Limburg niet verdedigen. De Nederlands kampioen laat zijn wegfiets de rest van dit voorjaar in de scheur staan. Van der Poel heeft zijn zinnen gezet op een gouden medaille in Tokio op de mountainbike en focust zich daar nu volledig op. Andere grote namen die niet meedoen zijn Peter Sagan, Philippe Gilbert en Zdenek Stybar.

De renners vertrekken zondag om 12.15 uur vanuit Vilt en finishen naar verwachting om 17.45 uur.

Vrouwenkoers

De vrouwen rijden zondag een ander parkoers dan de mannen. Zij leggen het circuit van 16,9 kilometer zeven keer af. Nadat de vrouwen de Cauberg voor de laatste keer beklommen hebben, is het nog 1,6 kilometer naar de eindstreep. Dit betekent een ouderwetse rol als scherprechter voor de beroemde Limburgse berg.

Een aantal Nederlandse vrouwen is kanshebber zondag. Marianne Vos (Jumbo-Visma) en Annemiek van Vleuten (Movistar) zijn beide kopvrouw voor hun ploegen. Zij zullen proberen om Kasia Niewiadoma te onttronen. De Poolse won in 2019 de laatste editie van AGR en staat zondag wederom aan de start. De deelname van Anna van der Breggen is onzeker. De wereldkampioene is ziek en mistte daardoor ook al de Brabantse Pijl. Ellen van Dijk rijdt AGR niet dit jaar. de renster van Trek-Segafredo testte deze week positief op het coronavirus.

De vrouwen starten om 08.30 uur. De finish wordt rond het middaguur verwacht.