Dit is het indrukwekkende palmares van Mathieu van der Poel

Column Stop uw gezever, want wie wil er nu eigenlijk niet zo’n kopman als Wout van Aert?

Amai! Nog twee nachtjes slapen en dan is de Ronde van Vlaanderen. In België zelf gaat het de hele week echter al over een andere koers: Gent - Wevelgem van afgelopen zondag. En hoe Wout van Aert daar de overwinning weggaf aan Christophe Laporte.