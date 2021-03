Dit is de top 3 van VDP-zeges van papa Adrie van der Poel

Zo ziet het volledige parkoers van de Giro eruit

25 februari De 104de editie van de Ronde van Italië bevat veel zware bergritten, maar ook veel Italiaanse historie. Onder anderen de beroemde dichter Dante wordt herdacht in de drieweekse wielerronde, die op 8 mei begint in Turijn met een tijdrit over 9 kilometer en op 30 mei eindigt in Milaan met een tijdrit over 29,4 kilometer. De gevreesde Monte Zoncolan zit ook in het parkoers. Die beklimming is een van de zwaarste in Europa.