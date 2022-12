Deze Vlaamse veldrijder weigert als enige cross Essen in de steek te laten: ‘Ik vlieg zaterdagavond wel nog naar Dublin’

cyclocross essenBar weinig grote namen zaterdag in de Exact Cross in Essen. Het aloude evenement zit klem tussen de nieuwe wereldbekerwedstrijd in Dublin op zondag en de Spaanse trainingskampen die de ploegen deze weken hebben ingepland. Er is één renner die dat niet over zijn hart kan verkrijgen. En dus stapt hij zaterdagavond met fiets en al het vliegtuig in.