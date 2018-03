Deze toppers doen mee aan de 'dolle negentiendaagse'

Keukeleire heeft zelf gekozen voor zo'n bomvol schema. ,,Dit is op zijn eigen verzoek", zegt manager Marc Sergeant van Lotto Soudal in Belgische media. ,,Hij heeft veel competitie nodig in deze periode. Met het uitvallen van André Greipel missen we wel een belangrijke pion, maar we gaan daardoor onze selectie niet omgooien.''



Er zijn meer renners die meerdere wedstrijden achter elkaar rijden, maar niemand maakt het zo bont als Keukeleire. Veel renners combineren de E3 Harelbeke (vrijdag) en Gent-Wevelgem (zondag), sommigen rijden komende week ook nog Dwars door Vlaanderen er bij.