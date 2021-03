Deze Nederlandse toppers hebben hun contract bij Jumbo-Visma tot 2023 verlengd

LIVE | Dennis leidt in tijdrit ‘Catalonië’, prima optreden Kruijswijk

16:13 Op dag 2 van de Ronde van Catalonië is het aan de rijdrijders. In de rit tegen de klok over 18,5 kilometer, met start en finish in Banyoles, zit het venijn in het begin met een klein klimmetje. De rest van het parkoers is vlak. De eerste renner is om 13.30 uur begonnen, klassementsleider Andreas Kron (Lotto Soudal) wordt rond de klok van 17.00 uur aan de finish verwacht.