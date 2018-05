Devon Kuijstermans klopt haar leermeester Minke Slingerland op DK tijdrijden

Een gitzwarte stortbui halverwege de wedstrijd voor de beloften en een verrassende kampioene bij de vrouwen, waren gisteravond na afloop van het districtskampioenschap tijdrijden het gesprek van de dag in Ossendrecht. ,,Ik zag even niks meer en wist ook niet waar ik heen moest”, zo schetste Jordi van Loon uit Lage Zwaluwe het horrormoment in de uitgestrekte polder ten westen van Ossendrecht. ,,Niets wees erop dat het zou graag regenen, dus ik had mijn banden zo hard mogelijk opgepompt. Begint het plots te hozen. Ik ben maar niet meer voluit door de bochten gegaan", zei Jan Maas uit Huijbergen. Maas en Van Loon werden bij de beloften twee en drie achter de Zeeuwse specialist Jarno Mobach. ,,Tijdrijden zal niet mijn ding worden”, denkt Van Loon. ,,Voor mij was het hier niet waard om alle risico’s te nemen. Dit is het WK niet. Ik wil straks goed zijn in de buitenlandse koersen”, zei SEG-renner Maas.

Bij de vrouwen gingen wel twee specialisten het gevecht aan met elkaar. Minke Slingerland-Van Dongen, dit jaar koersend voor De Pedaalridders uit Made, moest het als nationale tijdritkampioene opnemen tegen haar jongere leerlinge Devon Kuijstermans uit Oudenbosch. ,,Ik sta hier niet van te kijken”, zei de Oosterhoutse over het feit dat Kuijstermans 16 seconden sneller was geweest in de 26 kilometer lange tijdrit: 36.32 – 36.48. ,,Ik zag laatst al dat ze goed bezig is.”

Voor Kuijstermans is Slingerland een leermeester. ,,Vorig jaar reden we samen bij De Jonge Renner. Ik leer veel van haar. Ook dit jaar nog trainen we veel samen”, zei de nieuwe kampioene nadat ze kotsend over de streep was gekomen.

Kuijstermans fietst pas een jaar. Ze gaf er haar carrière als tennisster voor op. ,,Ik vind tijdrijden leuk en wil me hier graag in specialiseren”, zo verwoordt de Oudenbossche haar ambities.

Bij de elite ging de titel naar Dylan de Kok. Zijn 32.50 was echter langzaam dan die van de winnaar bij de beloften, die ook nog eens in het noodweer had gereden. Mobach klokte 32.22. Jan Maas noteerde 32.59 en Jordi van Loon 33.17. Wout van Elzakker strandde met 33.32 op de vierde plaats bij de beloften.

In de jongere categorieën was er goud en zilver voor de zusjes Knaven. Senne won bij de nieuwelingen en Britt pakte ondanks een lekke band het zilver bij de junioren.