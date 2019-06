Dennis wint tijdrit Ronde van Zwitserland

Poels na apocalypti­sche zege: Ik hoop dat het Chris extra kracht geeft

18:27 In de hagel en regen reed Wout Poels naar een bijzondere overwinning in de zware zevende etappe in de Dauphiné, nadat hij eerder deze week Chris Froome ongenadig hard zag vallen. ,,Dit is wel heel mooi.”