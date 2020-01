Dennis als kopman Ineos naar Australië

Dennis werd in september, enkele weken voor de WK in Yorkshire, ontslagen door Bahrain Merida. Hij had afgelopen zomer zonder uitleg de Tour de France verlaten, naar later bleek omdat hij ontevreden was over het materiaal van zijn ploeg.



Als 'werkloze' renner veroverde Dennis in Yorkshire de wereldtitel tijdrijden. Begin december ondertekende hij een contract voor twee jaar bij Ineos, de ploeg van onder anderen de Tourwinnaars Egan Bernal, Chris Froome en Geraint Thomas.



Dennis rijdt 'Down Under' zijn eerste WorldTour-wedstrijd voor de Britse ploeg. Hij krijgt onder anderen Dylan van Baarle mee. Koen de Kort is geselecteerd door Trek-Segafredo, dat ook wereldkampioen Mads Pedersen en Richie Porte naar Australië stuurt. De Tour Down Under begint op 21 januari.