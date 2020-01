Denise Betsema weet te ontsnappen aan ‘vernietiging carrière’

Bennett sprint naar zege eerste etappe Down Under

7:36 Sam Bennett heeft de eerste etappe van de Tour Down Under in Australië gewonnen. Hij was na een rit over 150 kilometer met start en aankomst in Tanunda de snelste in de massasprint. Bennett bezorgde meteen zijn nieuwe Belgische ploeg Deceuninck - Quick-Step het eerste succes van 2020 in een koers uit de WorldTour.