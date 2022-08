Demi Vollering na crash niet meer van start in Ronde van Scandinavië

Geen kwartet voor Marianne Vos na chaotische finale, Alexandra Manly pakt etappezege

Het is Marianne Vos niet gelukt om haar ongelooflijke zegetocht in de Ronde van Scandinavië voort te zetten. Een kopgroep van zes bleef in Noorwegen het peloton net voor. In de sprint heuvelop was Alexandra Manly van BikeExchange de sterkste.

12 augustus