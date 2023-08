Demi Vollering moet achter Lotte Kopecky genoegen nemen met zilver na heerlijke WK-wegrit: ‘Ze was de sterkste’

De bronzen plak ging naar Cecilie Uttrup Ludwig uit Denemarken. Het is de eerste Belgische wereldtitel bij de vrouwen in vijftig jaar, toen Nicole Van den Broeck de wereldtitel greep.

Nederland moest voor de tweede keer in zeven jaar genoegen nemen met minder dan goud. Zowel in 2017 (Chantal van den Broek-Blaak), 2018 (Anna van der Breggen), 2019 (Annemiek van Vleuten), 2020 (Van der Breggen) als vorig jaar (Van Vleuten) ging de regenboogtrui naar Oranje. In 2021 doorbrak de Italiaanse Elisa Balsamo de Nederlandse hegemonie.



Volledig scherm Demi Vollering (r) en Lotte Kopecky. © Cor Vos

De 27-jarige Kopecky reed in de slotfase weg uit een kopgroep van zes. Alleen de Deense Cecilie Uttrup Ludwig kon nog even volgen. Ludwig werd net voor de streep nog gepasseerd door Vollering, die met een uiterste krachtsinspanning het zilver opeiste. Dat was op zeven seconden van de winnares.



Kopecky is de opvolgster Van Vleuten, die in Glasgow haar laatste WK reed. De 40-jarige Van Vleuten maakte deel uit van de kopgroep, maar reed bij het ingaan van de laatste ronde voor de tweede keer lek. Van Vleuten werd achtste bij haar afscheid van het wereldkampioenschap, op twee minuten en 48 seconden van Kopecky. Van Vleuten werd twee keer wereldkampioene op de weg en ook twee keer in het tijdrijden (2017 en 2018). Riejanne Markus werd achter Van Vleuten negende. Zij had na 154,1 kilometer een achterstand van 3'51 op Kopecky. Shirin van Anrooij kwam als dertiende over de finish in Glasgow.



,,Ik ben kapot. Ik heb alles gegeven en ben heel blij met de tweede plek”, zei Vollering bij de NOS na het behalen van zilver. ,,Kopecky was veruit de sterkste vandaag, ze speelde het ook heel goed. Respect voor haar.”



Vollering zag dat haar kansen op de regenboogtrui werden verkleind door de materiaalpech van Van Vleuten in de slotfase. ,,Het was balen dat Annemiek (Van Vleuten, red.) een lekke band kreeg. Als ze er nog bij had gezeten hadden we het Lotte (Kopecky, red.) nu lastiger kunnen maken door om de beurt aan te vallen, dan had ze op ons beiden moeten reageren. Maar deze wedstrijd loopt gewoon gek, de meiden hebben super sterk gereden, we hebben een heel sterk team.”



Van één actie had Vollering een beetje spijt. ,,Ik vond het een beetje stom dat ik te lang gokte toen Lotte uit mijn rug demarreerde. Toen verraste ze me met heel veel snelheid”, legde de Nederlandse uit. ,,Toen moest ik volle bak achtervolgen en kreeg ik ook nog kramp. Toen Lotte daarna nog eens aan ging, moest ik passen. De sprint voor de tweede plaats kwam uit mijn tenen, ik ben heel blij dat het gelukt is.”



Volledig scherm Het podium, met v.l.n.r.: Demi Vollering, Lotte Kopecky en Cecilie Uttrup Ludwig. © AP

Kopecky huilde tranen van geluk na haar geslaagde race om de wereldtitel op de weg in Glasgow. ,,Wat een jaar was dit”, zei de eerste Belgische wereldkampioene sinds Van den Broeck in 1973. ,,Ik weet soms ook niet waar ik het vandaan haal.”



De 27-jarige Kopecky verloor dit voorjaar haar broer. Toch won ze onder meer de Ronde van Vlaanderen en een rit en de puntentrui in de Tour de France Femmes, gewonnen door Vollering. Afgelopen week pakte Kopecky bij de WK in Glasgow ook twee gouden en een bronzen medaille op de baan. ,,Ik voelde me sterk”, zei de Belgische. ,,En ik ben erg goed geholpen door mijn ploeg. België is een groot wielerland, maar bij de vrouwen liepen we er soms achteraan. Nu hebben we laten zien dat we ook heel grote wedstrijden kunnen winnen.”

Van Vleuten na laatste WK: ‘Betere koers dan verwacht’

Van Vleuten zat lange tijd vooraan, maar materiaalpech speelde de afscheidnemende titelverdedigster parten in het Schotse Glasgow. ,,Ik heb er echt van genoten. Ik had een lekke band in de laatste ronde. Toen kwam ik niet meer terug en heb ik de knop omgezet. Ik dacht: accepteren die lekke band en nu gewoon genieten en een beetje zwaaien voor mijn laatste WK", vertelde Van Vleuten bij de NOS.



Ze was blij met haar benen bij het wereldkampioenschap. ,,Ik kan natuurlijk heel erg gaan balen dat ik die lekke band had. Dat is doodzonde, maar ik kan het maar beter accepteren. Ik reed een betere koers dan ik had verwacht. Ik ben heel trots dat ik mijn werk heb kunnen doen voor Demi. Ik denk niet dat het aan mij lag, ik heb alles gegeven wat ik had.” Volledig scherm Annemiek van Vleuten. © photo: Cor Vos

Liveblog bekijk belangrijke updates Kopecky pakt wereldtitel, zilver Vollering Lotte Kopecky wint solo en is wereldkampioene wegwielrennen! Demi Vollering pakt na een uiterste krachtsinspanning de zilveren medaille. Bedankt voor het volgen van dit liveblog, graag tot ziens! Nog 5,5 km Lotte Kopecky is solo! Na weer een aanval is de Belgische hard op weg naar de wereldtitel op de weg, nadat ze eerder dit 'Super' WK al twee regenboogtruien pakte op de baan. Nog 7 km Aanval Cecilie Uttrup Ludwig! Lotte Kopecky reageert, voor Demi Vollering kost het meer moeite. Nog 8 km Demi Vollering weet het gat naar de kopgroep dicht te rijden! De Nederlandse maakt nog altijd kans op een medaille, maar in een sprint is het op papier een lastig verhaal voor Vollering. Nog 11 km Lotte Kopecky heeft Demi Vollering afgeschud! Met een forse versnelling rijdt de Belgische, samen met Marlen Reusser, naar Elizabeth Deignan en Christina Schweinberger. Wat kan Vollering nog in de laatste tien kilometer? Nog 12 km Elizabeth Deignan en Christina Schweinberger rijden weg bij Demi Vollering en co. Het is een waar pokerspel in de slotronde van dit zware WK wegwielrennen voor vrouwen. Nog 14 km Weer pech voor Annemiek van Vleuten, die een medaille kan vergeten als titelverdedigster! Demi Vollering versnelt weer, maar krijgt opnieuw Lotte Kopecky mee. Elise Chabbey is bijgehaald. Laatste ronde! Nog 15 km Demi Vollering versnelt bergop! Ze krijgt Lotte Kopecky mee, maar de verschillen zijn klein. Elise Chabbey heeft nog een kleine voorsprong op de favorietengroep. De laatste ronde komt eraan. Nog 19 km Aanval Lotte Kopecky! De Belgische favoriete wil de groep uitdunnen en Demi Vollering moet alle zeilen bijzetten om te volgen, maar het lukt haar. Even later sluit ook Annemiek van Vleuten weer aan. Nog 22 km Elise Chabbey houdt nog altijd knap stand. De Zwitserse heeft een voorsprong van 25 seconden op de zeven achtervolgers: Demi Vollering, Annemiek van Vleuten, Lotte Kopecky (België), Cecilie Uttrup Ludwig (Denemarken), Elizabeth Deignan (Groot-Brittannië), Marlen Reusser (Zwitserland) en Christina Schweinberger (Oostenrijk). Nog 28 km Laatste twee rondes voor koploopster Elise Chabbey! Annemiek van Vleuten is weer bijgehaald door de groep met favorieten. Dat is op zo'n vijftien seconden van Chabbey. Nog 30 km Lotte Kopecky moet het werk zelf opknappen achter Annemiek van Vleuten. De Nederlandse heeft Elise Chabbey bijna te pakken. Nog dertig kilometer! Nog 33 km Vanuit de achtergrond keert Annemiek van Vleuten terug bij Lotte Kopecky en Demi Vollering en ze versnelt direct. Van Vleuten gaat solo op zoek naar koploopster Elise Chabbey. Nog 33,5 km Aanval Lotte Kopecky! Een alerte Demi Vollering zit direct in het wiel van de Belgische favoriete. Nog 35 km Versnelling Annemiek van Vleuten! De titelverdedigster krijgt de Italiaanse Silvia Persico mee. Even later sluiten ook de Belgische Lotte Kopecky en Demi Vollering aan. Nog 38 km Ook Annemiek van Vleuten rijdt op kop van de favorietengroep. Het lijkt erop dat ze werkt voor kopvrouw Demi Vollering. Nog 40 km Shirin van Anrooij maakt tempo in de groep met favorieten, want Elise Chabbey heeft nog altijd een mooie voorsprong: anderhalve minuut. Nog 43 km Koploopster Elise Chabbey moet nog drie rondes afleggen op het lokale circuit in Glasgow. Riejanne Markus is weer gegrepen door het pelotonnetje. Nog 45 km Riejanne Markus versnelt uit de groep met favorieten. De Italiaanse Elisa Balsamo, wereldkampioene in 2021, volgt de Nederlandse. Nog 50 km Laatste vijftig kilometer van het negentigste wereldkampioenschap wegwielrennen voor vrouwen. Koploopster Elise Chabbey loopt uit op de groep met favorieten. Het verschil bedraagt een minuut en vijftien seconden. Tussen Chabbey en het sterk uitgedunde peloton fietst even de Italiaanse Elena Cecchini, maar zij komt niet dichter bij Chabbey en wordt bijgehaald.

