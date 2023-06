Demi Vollering kroont zich na fraaie solo voor het eerst tot Nederlands kampioene: ‘Ik voelde me niet super’

Vollering voelde zich ‘niet super’

Vollering was dolgelukkig na haar eerste Nederlandse titel op de weg. ,,Als eerste over de lijn komen is het mooiste wat er is, dit is schitterend”, zei de wielrenster geëmotioneerd bij de NOS. Vollering had eigenlijk gedacht niet goed genoeg te zijn om voor de titel te gaan op het parcours in Zuid-Limburg. ,,Ik voelde me niet super super vandaag. We hadden hier een mooie kans, zeker met Lorena Wiebes. Ik geloofde er zelf niet zo erg in. Maar ik zag mijn moment en ging gewoon. Ik dacht: nu heb ik een gat, nu moet ik ook doortrekken.”