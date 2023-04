Demi Vollering juicht na tweede plaats in Ronde van Vlaanderen, want ploeggenote Lotte Kopecky wint weer

Met video Filip Maciejuk veront­schul­digt zich na veroorza­ken horror­crash in Vlaanderen: ‘Dit was een grote fout’

Filip Maciejuk heeft zijn excuses aangeboden voor het veroorzaken van een massale valpartij in de Ronde van Vlaanderen. ,,Ik wil me echt verontschuldigen voor mijn fout. Ik hoop dat al diegenen die betrokken waren in de val gezond en veilig zijn”, reageert de 23-jarige Pool op Twitter.